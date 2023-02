Les comités des affaires frontalières de la province vietnamienne de Kon Tum et de la province lao d’Attapeu se sont entretenus sur les travaux frontaliers et ont signé un document de coopération

Le poste-frontière terrestre et fluvial international de Vinh Xuong entre la province vietnamienne de An Giang (Sud) et la province calbodgienne de Kandal a été inaugurée jeudi 23 février.