Une fusillade à Prague a fait au moins 13 personnes et blessé 24 autres. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A la nouvelle de la fusillade à l'Université Charles à Prague, en République tchèque, qui a fait de nombreux morts et blessés, le président Vo Van Thuong a envoyé le 23 décembre un message de condoléances à son homologue tchèque, Petr Pavel.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses condoléances à son homologue tchèque Petr Fiala.



Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a fait de même à la présidente de la Chambre des députés Marketa Pekarova Adamova et au président du Sénat Milos Vystrcil.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également envoyé un message de condoléances au chef de la diplomatie tchèque Jan Lipavsky.



Le 21 décembre, un homme armé, âgé de 24 ans, a tué au moins 13 personnes et blessé 24 autres dans la prestigieuse université Charles de Prague avant d’être retrouvé mort sur place par les forces de l’ordre.-VNA