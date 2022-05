L'hôtel Saratoga dans capitale de La Havane, Cuba a été partiellement détruit après une explosion le 6 mai 2022. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - À la nouvelle d’une explosion survenue le 6 mai à l’Hôtel Saratoga dans la capitale La Havane, qui a provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles, les dirigeants vietnamiens ont adressé des messages de sympathie à leurs homologues cubains.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong et le président Nguyen Xuan Phuc ont envoyé le 7 mai des messages au premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son ont fait de même à leurs homologues cubains, Manuel Marrero Cruz, Esteban Lazo Hernandez et Bruno Rodriguez Parrilla.

Au moins neuf personnes ont été tuées, une quarantaine d’autres blessées et 13 autres étaient portées disparues, vendredi 6 mai, après une forte explosion qui a partiellement détruit l'hôtel Saratoga, dans le centre de la capital cubaine.

Selon le responsable du quartier historique de La Havane, Alexis Costa Silva, cité par le média d'État Cubadebate, une bonbonne de gaz liquide était en train d'être changée dans l'hôtel. Le cuisinier a senti une odeur de gaz et a découvert une fissure dans le tuyau, et c'est ce qui a provoqué l'explosion. -VNA.