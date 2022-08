Un pompier s'active pour contrôler l'incendie, le 11 août 2022 à Hosteins (Gironde). Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) – À la nouvelle de lourdes pertes causées par des incendies dans des localités en France, le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 13 août un message de sympathie à son homologue français Emmanuel Macron.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre des Affrais étrangères Bui Thanh Son ont fait de même auprès du Premier ministre française Élisabeth Borne et du ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

La France doit actuellement faire face à de grandes incendies en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme ou encore l’Aveyron, qui ravagent des centaines hectares de forêts, selon AFP. -VNA