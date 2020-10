Salvador Allende , représentant de l'unité populaire au Chili et leader socialiste dans l'hémisphère occidental. (Photo: chiletoday.cl)

Hanoï (VNA) - Le chef de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Hoang Binh Quan, a adressé un message au Forum de Sao Paulo à l'occasion du 50e anniversaire du triomphe électoral de Salvador Allende, représentant de l'unité populaire au Chili et leader socialiste dans l'hémisphère occidental.



S'adressant à l'événement commémoratif pour l'occasion, organisé en ligne le 15 octobre, le responsable vietnamien a affirmé que le paradigme de lutte du défunt président chilien continue d'être une source d'encouragement pour les forces progressistes et de gauche en Amérique latine et dans le monde, qui génère la confiance dans la victoire du combat pour la paix, l'indépendance nationale, pour le peuple, la démocratie et le progrès social, favorisant ainsi la paix, la coopération et le développement.



Pour le peuple vietnamien, Salvador Allende était connu comme un symbole du mouvement international qui a soutenu le pays indochinois dans les guerres d'indépendance passées, et aussi un grand ami, un compatriote et le dernier homme politique étranger à rencontrer le président Hô Chi Minh en mai 1969, a-t-il souligné.



Le dirigeant chilien a joué un rôle décisif dans la pose des bases des relations diplomatiques entre Hanoï et Santiago du Chili, ainsi qu'entre le Parti communiste du Vietnam avec le Parti socialiste et les forces progressistes et de gauche du Chili, a-t-il rappelé.



Les discours des délégués participants ont convenu que l'héritage de Salvador Allende reste valable jusqu'à aujourd'hui, y compris les expériences réussies de rassemblement des forces populaires pour mettre en œuvre des programmes pour des changements profonds dans la société, et ont affirmé que les mouvements progressistes en Amérique latine doivent s'unir et partager les différences pour faire face à de nouveaux défis. -VNA