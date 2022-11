Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a effectué une visite officielle en Chine du 30 octobre au 1er novembre, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

À la fin de la visite, Nguyen Phu Trong a adressé un message de remerciements à Xi Jinping. Dans son message, il a envoyé au leader du PCC, aux autres dirigeants du Parti, de l'État et au peuple chinois des remerciements sincères pour leurs sentiments d'amitié, leur accueil chaleureux, attentionné et affectueux de la camaraderie et de fraternité accordés à lui seule et à la haute délégation du Parti et de l'État du Vietnam l'accompagnant.

Nguyen Phu Trong a exprimé ses impressions profondes devant le succès du 20e Congrès national du PCC avec les résumés théoriques et pratiques, ainsi que les réalisations exceptionnelles obtenues par le peuple chinois au cours des dernières années sous la direction du Comité central du PCC, avec Xi Jinping comme dirigeant noyau.

Il s’est déclaré satisfait des riches résultats de sa visite, en particulier des contenus échangés entre les deux parties lors de l’entretien et des entrevues. « Je crois que la visite contribuera à orienter à long terme les relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples vers un développement fructueux, stable et durable », a-t-il souligné.

Les résultats positifs obtenus au cours de cette visite apporteront une contribution importante au renforcement de l'amitié et de la confiance politique, à la promotion et à l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine pour le développement des deux pays, pour les intérêts des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a conclu le leader du PCV. -VNA