Fabien Roussel a été élu secrétaire national du Parti communiste français. Photo : ouest-france.fr

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong a envoyé un message de félicitations à Fabien Roussel pour son élection au poste de secrétaire national du Parti communiste français (PCF).



Fabien Roussel a été nommé à la tête du Parti communiste français lors de son 38e Congrès, qui a lieu du 23 au 25 novembre à Paris.

Auparavant, le Comité central du Parti communiste du Vietnam a adressé vendredi 23 novembre un message de félicitations au PCF à l’occasion de son 38e congrès.

Lors de la visite d’une délégation de haut niveau du PCF au Vietnam en avril dernier, les deux parties ont hautement apprécié la bonne coopération entre le Vietnam et la France après l'établissement des relations diplomatiques il y a 45 ans. Ils ont discuté des orientations de la coopération à travers le canal du Parti, dont la préparation du troisième atelier théorique entre les PCV et PCF prévu en 2019 et la célébration du 100ème anniversaire de la fondation du PCF (1920-2020). -VNA