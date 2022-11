Politique Nouvelle phase pour les relations Vietnam-Cambodge Le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre, assistera aux 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes du 10 au 13 novembre à Phnom Penh.

Politique La visite officielle du PM Pham Minh Chinh au Cambodge revêt une signification importante Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle les 8 et 9 novembre au Cambodge et assistera du 10 au 13 novembre aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN.

Politique Les dirigeants lao reconnaissent les sacrifices des soldats et experts volontaires vietnamiens Le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith et le président de l’AN Xaysomphone Phomvihane ont reçu le 7 novembre une délégation d’anciens soldats et experts volontaires vietnamiens