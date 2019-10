Le programme Mékong Caravane-convergence des couleurs 2019 aura lieu du 26 au 30 novembre au départ de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme Mékong Caravane - convergence des couleurs 2019, qui traversera 8 provinces du delta du Mékong, aura lieu du 26 au 30 novembre au départ de Ho Chi Minh-Ville.

L’information a été communiquée le 28 octobre à Ho Chi Minh-Ville à l’issue d’une conférence de presse organisée par le club de voyage Hanoï UNESCO, le forum des PME touristiques du Vietnam, l’Association de voyage G7 et l’Association du tourisme communautaire du Vietnam.

Avec la participation d’une cinquantaine de chariots de 200 entreprises touristiques du pays, Mékong Caravane commencera à Ho Chi Minh-Ville avant de traverser huit localités du delta du Mékong que sont Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu, Vinh Long et la ville de Can Tho. Avec un message soulignant la connectivité entre hommes d’affaires et communauté, l’événement vise à proposer des initiatives favorisant le développement économique et à rechercher des solutions d’assistance de la communauté en difficulté dans ces huit localités.

Selon Truong Duc Hai, chef du comité d’organisation du Mékong Caravane, via ce programme, des unités participantes s'orienteront vers la remise en état d'écoles ravagées par les catastrophes naturelles, la construction de WC dans ces écoles, l’assistance aux localités dans la construction de tuyaux conduisant l’eau douce dans les régions touchées par la salinisation… En particulier, la délégation va soutenir l’éclairage dans les rues de Tra Vinh, équiper d'ordinateurs l’internat de Soc Trang, offrir des maisons aux familles démunies de Bac Lieu, remettre des bourses aux étudiants de la section touristique à Can Tho et des vélos à des élèves démunis à Vinh Long, financer la construction de ponts à Tien Giang…

Appréciant la participation de 200 entreprises touristiques du pays, l’ancien directeur adjoint du Service touristique de Ho Chi Minh-Ville, La Quoc Khanh, a souligné qu’il s’agissait d’une tendance de connexion pour le développement commun. Plusieurs entreprises ont activement coopéré pour promouvoir le développement touristique via des plans d’action concrets orientés vers la communauté.

Le programme Mékong Caravane-convergence des couleurs 2019 sera organisé parallèlement à la foire touristique internationale 2019 à Can Tho. -VNA