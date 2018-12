La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh lors de la rencontre avec des représentants du Comité de solidarité catholique, le 20 décembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l’occasion de la fête de Noël 2018 et du Nouvel An 2019, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh est allée jeudi formuler ses meilleurs voeux au Comité de solidarité catholique et à son président Tran Xuan Manh.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a apprécié les contributions de ce comité au développement socioéconomique national avant de demander à ses membres d’encourager les catholiques à participer activement à des mouvements d’émulation patriotique, d’édification de la Nouvelle ruralité ainsi que de suivre la devise « mener une vie civique et religieuse ».

Le même jour, une délégation du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par son vice-président et secrétaire général Hau A Lenh, est allée présenter ses vœux et offrir des cadeaux à des dignitaires et fidèles catholiques des diocèses de Lang Son-Cao Bang et de Cua Nam dans la ville de Lang Son, province septentrionale éponyme.

Les autorités provinciales de Vinh Long (Sud) sont allées féliciter les dignitaires du diocèse de Vinh Long et du Comité de représentation de l’Eglise protestante du Vietnam (Sud) dans cette province.

Le comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam a également organisé une rencontre avec des pasteurs, moines catholiques et protestants et représentants d’autres organisations religieuses provinciales à l’occasion de la fête de Noël.

Dans la province de Thua Thien-Hue, le président du comité chargé des affaires religieuses du gouvernement Vu Chien Thang, le secrétaire du comité provincial du Parti communiste du Vietnam et président du conseil populaire provincial Le Truong Luu, le président du comité populaire provincial Phan Ngoc Tho ont rendu visite à l’Archevêché de Hue.

A cette occasion, le comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville de Hue a organisé une rencontre avec des représentants du conseil du diocèse de Hue, de l’Association provincial de l’Église protestante et des fidèles catholiques et protestants locaux.

Dans la province de An Giang, les autorités provinciales sont allées féliciter et offrir des cadeaux aux dignitaires et pasteurs de l’Évêché et la Cathédrale de Long Xuyen.

Le comité populaire de la province de Quang Nam a également organisé jeudi une rencontre des pasteurs représentants des organisations locales du christianisme qui recensent actuellement environ 39.500 fidèles. -VNA