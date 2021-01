Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a commencé à émerger comme la dernière nation asiatique avec une position de plus en plus renforcée dans la région et de potentiels de croissance économique élevée dans le futur, a évalué Murat Ungor, maître de conférences à l'Université d'Otago (Nouvelle-Zélande), dans un article récemment publié sur le site web www.asiamediacenter.org.nz.

Selon les données de la Banque mondiale, le Produit intérieur brut (PIB) réel du Vietnam a augmenté de 7% en 2019, comme en 2018, l'un des taux de croissance les plus élevés de la région.

Il est soutenu que si le Vietnam peut maintenir une augmentation de 7% de sa croissance économique au cours de la prochaine décennie, le pays suivra la même trajectoire que les «Tigres asiatiques» précédents.

Le commerce international du Vietnam est également progressivement libéralisé, avec la signature de divers accords de libre-échange. La Banque mondiale considère désormais le Vietnam comme l'un des pays émergents les plus dynamiques de la région de l'Asie de l'Est.

Selon l'article, le Vietnam a réagi rapidement et efficacement face au COVID-19, et ses succès contre la pandémie ont été bien reconnus.

Les clés du succès du Vietnam ont été des tests de dépistage, une recherche agressive des contacts et des campagnes de communication publique efficaces qui ont transmis des messages scientifiques et clairs à la population.

Le Vietnam fait partie des quelques pays qui devraient enregistrer une croissance économique positive pour l'année 2020. Selon la mise à jour des perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI) pour octobre 2020, l'économie mondiale devrait reculer de 4,4% en 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID-19. Dans le même rapport, le FMI prévoit une croissance de 1,6% pour le Vietnam. -VNA