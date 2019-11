Le Landmark 81, le plus haut bâtiment en Asie du Sud-Est. Photo: Soha

Hanoï (VNA) - L’économie vietnamienne est en croissance constante en Asie du Sud-Est dans le contexte de tension commerciale américano-chinoise qui affecte fortement les pays à travers le monde, selon la télévision japonaise NHK World.



Le Vietnam devient une destination idéale pour les investisseurs internationaux venus d'Inde, des Philippines, de Singapour... en particulier, à Ho Chi Minh-Ville, la grande ville du Vietnam avec une population de 9 millions d'habitants, centre de développement économique le plus dynamique du pays.



Le Landmark 81, le plus haut bâtiment en Asie du Sud-Est, construit en 2018, est considéré comme un symbole de la prospérité de la ville, avec son complexe de centres commerciaux, d'hôtels de luxe et de bureaux de grande classe.



Le Vietnam attire un grand flux d’IDE. Les investisseurs étrangers sont attirés par la main-d'œuvre abondante, les politiques préférentielles du gouvernement vietnamien et l'influence positive des tensions commerciales américano-chinoises.



Depuis que les États-Unis ont imposé des droits de douane élevés sur les importations chinoises, les entreprises ont eu tendance à délocaliser leurs usines de Chine vers les pays voisins, notamment Vietnam et Thaïlande. Cela promeut les exportations vers les États-Unis et le développement économique du Vietnam.



En outre, en 2018, le Vietnam a connu un tournant majeur dans son industrie de la construction automobile avec l’inauguration de la marque VinFast, de la plus grande entreprise privée du Vietnam, VinGroup.



Lors du Salon de l'auto de Paris tenu l’année dernière, VinFast a présenté ses deux premiers modèles : LUX A2.0 et LUX SA2.0, et ce avec l’apparition de la superstar du football David Beckham. Cela a marqué l’arrivée officielle du Vietnam sur la carte des pays producteurs d’automobiles. L'usine VinFast de Hai Phong utilise l’intelligence artificielle comme outil principal permettant de produire jusqu'à 150.000 voitures par an.



En outre, la Silicon Valley Vietnam a été créée afin de soutenir le développement de startups. Gibs Song, codirecteur général de Sillicon Valley Vietnam, a déclaré que "les startups technologiques vietnamiennes sont juste derrière celles de certains pays tels que la Corée du Sud, le Japon et Singapour".



Le gouvernement vietnamien met également en œuvre la construction du parc technologique de Da Nang, d’un investissement de plusieurs centaines millions de dollars, qui devrait être achevé en 2023. Ce sera l'une des communautés technologiques les plus avancées de l'Asie. Da Nang devrait ainsi devenir le principal pôle technologique du pays. -CPV/VNA