L'article publié par le journal Handelsblatt . Photo: VNA

Berlin (VNA) – Les médias allemands ont apprécié les mesures appliquées par le gouvernement vietnamien pour faire face à la deuxième vague du coronavirus marquant par la confirmation du 416e cas d’infection à Da Nang après 99 jours consécutifs sans signaler aucun cas de transmission locale.

Selon le journal Handelsblatt (Commerce), des observateurs à l'étranger s’intéressent beaucoup à la situation épidémique au Vietnam car le pays est un modèle montrant comment il est difficile de faire face à la pandémie malgré les contrôles d'entrée les plus stricts. En outre, l'exemple du Vietnam montrera si ses mesures préventives fonctionnent deuxième fois efficacement.

L’auteur a souligné la détermination du gouvernement vietnamien dans la lutte contre le COVID-19, citant les paroles du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc "Nous devons maintenant agir encore plus vite et plus résolument pour maîtriser l'épidémie"

Le journal allemand a également cité des commentaires de l'agence de notation Fitch qui a indiqué que la force pour la croissance du Vietnam dépendait à sa capacité à contenir la pandémie.

D’autres journaux tels que le site web de la chaîne télévisée Tagesschau, DW, TAZ…ont également publié des articles sur la seconde vague du coronavirus au Vietnam et ses mesures préventives pour le lutter contre. -VNA