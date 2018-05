Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam prononce un discours lors de la 18e conférence de l’Association médicale des Nations de l’Asie du Sud-Est (MASEAN), le 3 mai à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 18e conférence de l’Association médicale des Nations de l’Asie du Sud-Est (MASEAN) a commencé le 3 mai à Hanoï, sous le thème “Administration par un tiers et Inscription au Tableau de l’Ordre des médecins au sein des pays de l’Asie du Sud-Est). A cette occasion, la présidente de l’Association médicale du Vietnam, Nguyen Thi Xuyen, a pris la présidence tournante de MASEAN pour le mandat 2018-2020.



Organisée par l’Association médicale du Vietnam et des homologues de différents pays de l’Asie du Sud-Est, la 18e conférence de MASEAN a pour objet d’échanger des leçons relatives à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins. Elle est également consacrée à la reconnaissance mutuelle entre les pays régionaux.



Le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam, le président de l’Association médicale mondiale (AMM) Yoshitake Yokokura, la ministre vietnamienne de la Santé Nguyen Thi Kim Tien, des représentants de l’OMS et des spécialistes de différents pays de l’Asie du Sud-Est, étaient présents à la cérémonie d’ouverture.



Dans son discours prononcé à cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné l’importance de cet événement qui permettrait de renforcer la coopération au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) pour réaliser les objectifs sur la santé humaine. Il a encouragé l’Association médicale du Vietnam à développer son rôle pour contribuer activement aux activités de MASEAN.



Fondée en 1980, MASEAN a pour mission d’approfondir les relations entre les associations médicales et les spécialistes en santé des pays de l’ASEAN. En tant que membre de MASEAN, l’Association médicale du Vietnam a eu de nombreuses activités pour améliorer la qualité du système des soins de la santé. -VNA