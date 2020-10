Tran Phu Lu, directeur adjoint de l'ITPC (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire intitulé "Marché de Singapour - Opportunités et défis pour les petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes" a été organisé par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), le 7 octobre dans la mégapole du Sud.

Tran Phu Lu, directeur adjoint de l'ITPC, a déclaré que Singapour joue un rôle très important dans l'économie de l'Asie du Sud-Est grâce à son emplacement stratégique, situé sur les routes maritimes internationales avec des ressources humaines de haute qualité. Selon le classement de la Banque mondiale en 2019, la taille de l'économie de Singapour se classait au 37e rang mondial; le revenu par habitant en 2019 a atteint 59 590 USD, se classant 11e dans le monde et 3e en Asie.

La taille de la population n'est pas grande, presque pas de ressources naturelles, de sorte que la consommation intérieure de Singapour dépend des produits importés, c'est donc un marché que les PME vietnamiennes peuvent exploiter pour ouvrir le marché dans le contexte difficile de l'épidémie de COVID-19.

Le directeur national de Vietcham Singapour, Phan Phi Long, a déclaré qu'en plus des canaux de distribution traditionnels tels que FairPrice, 7Eleven, ShengSiong, Giant, Ang Mo Supermarket, Market Place..., le marché du commerce électronique à Singapour se développe rapidement.

Par conséquent, les entreprises vietnamiennes peuvent accéder complètement aux échanges de commerce électronique pour importer des marchandises à Singapour et plus loin sur les marchés internationaux à des coûts bien inférieurs à ceux des canaux de distribution traditionnels.

Selon le Centre du commerce international (ITC), en 2019, Singapour se classait 15e en termes d'exportations et 16e en termes d'importations de biens dans le monde. En moyenne, chaque jour, les ports maritimes de Singapour accueillent 60 navires, ce qui équivaut à 91 000 conteneurs de marchandises transportés dont 5% des marchandises seront vendues à Singapour, les 95% restants continueront d'être expédiés vers de nombreux sites dans le monde via la chaîne d'approvisionnement.

Par conséquent, la coopération pour amener les produits vietnamiens à Singapour aide non seulement à exploiter le marché local, mais sert également de pont efficace pour promouvoir l'exportation vers d'autres marchés à plus grande échelle.

Les experts disent que pénétrer et faire des affaires avec succès sur le marché de Singapour sera un tremplin pour les entreprises vietnamiennes pour faire connaître leurs produits dans le monde. Cependant, les entreprises doivent se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits, garantir les normes internationales, prêter attention à l'emballage, aux conceptions, aux instructions en anglais et aux certificats de qualité des produits tels que HACCP, Halal… -VNA