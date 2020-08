Les exportations de manioc et de produits dérivés ont augmenté en volume et en valeur en 7 mois. Photo: TCCT

Hanoï (VNA) - Lors des sept premiers mois 2020, les exportations vietnamiennes de manioc et produits dérivés ont augmenté de 15,2% en volume et de 3% en valeur en variation annuelle.



Selon le Département de la transformation et du développement des marchés des produits agricoles (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), 190.000 tonnes de manioc et produits dérivés ont été exportées, pour 70 millions de dollars, portant les exportations en 7 mois à 1,6 million de tonnes pour 542 millions de dollars ( 15,2% en volume et 3% en valeur en un an).



Le prix moyen à l'exportation du manioc et produits dérivés en 7 mois a été estimé à 345 dollars/ tonne (-11%).



La Chine est restée le principal marché d'exportation en 6 mois avec 1,25 tonnes, soit 427 millions de dollars ( ,18% en volume et 3,4% en valeur).



A noter que les exportations de chips de manioc ont enregistré un rebond en raison du rebond de la demande chinoise. Le marché des chips de manioc est devenu plus actif. En juin 2020, les exportations vers la Chine ont atteint 47.000 tonnes, soit 11 millions de dollars ( 45% en volume et 52% en valeur). Le prix à l'exportation des chips de manioc a toujours été en hausse ces derniers mois, atteignant son plus haut niveau (de 231 dollars/tonne) depuis fin 2019.-CPV/VNA