Hanoï (VNA) – Grâce à une réponse flexible au COVID-19, le marché de l'immobilier demeure attractif et de nombreux segments devraient devenir des « points lumineux » pour accélérer la dynamique du marché en 2022.

Donnant ses évaluations sur le marché de l'immobilier vietnamien en 2021 et durant les premiers mois de 2022, Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, a estimé que l'immobilier résidentiel avait toujours des avantages et que les zones urbaines se développeraient fortement.

Selon David Jackson, directeur général de Colliers Vietnam, pour les investisseurs particuliers, l'immobilier résidentiel en banlieue de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoï serait bien apprécié en 2022. Plus précisément, des logements à prix raisonnables, avec un bon espace et des services de qualité, seraient bons pour un investissement à long terme.

En outre, l'immobilier industriel et logistique devrait continuer de monter en flèche. Il s'agit d'un segment attractif ces dernières années et cela se poursuivrait, créant une dynamique de croissance, a dit Neil MacGregor, citant l’exemple du projet de construction d’une usine LEGO au Vietnam.

Pour les villégiatures, dans le monde, les acheteurs recherchent des biens immobiliers en banlieue des villes. Le Vietnam ne fait pas exception à cette tendance, avec des marchés très attractifs à Bao Loc, Da Lat (Lam Dong) et Ho Tram (Ba Ria - Vung Tau).

L'investissement dans l’immobilier numérique, une autre tendance, connaît également une croissance rapide. Selon des experts, des gens commencent à acheter des actions de biens immobiliers en ligne et cette tendance devrait se poursuivre en 2022. -VNA