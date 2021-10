Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Tthearmchairtrader.com a publié le 20 octobre un article estimant que les fondamentaux économiques qui sous-tendent le Vietnam étaient solides et qu'ils allaient simplement s'améliorer.

Selon cet article, le pays a été l'un de ceux d'Asie du Sud-Est ayant bien maîtrisé la pandémie.

Selon Vietnam Holding, société d'investissement cotée à Londres qui investit dans des sociétés à forte croissance basées au Vietnam, le pays a été l’un des meilleurs marchés émergents au monde depuis la maîtrise de la pandémie.



Alors que le marché boursier vietnamien a été l'un des plus performants d'Asie, en hausse de plus de 23% cette année. Dynam Capital, qui gère Vietnam Holding, a estimé que malgré le retrait de nombreux grands investisseurs étrangers des actions vietnamiennes pour la période 2020-2021, la participation des investisseurs de détail a considérablement soutenu les prix. Le Vietnam compte désormais plus de 4 millions de comptes, ce qui équivaut à environ 3% de la population nationale.

Dynam Capital est optimiste sur les services financiers au Vietnam. Les services financiers restent sa plus grande allocation sectorielle, ce qui n'est pas surprenant étant donné l'évolution rapide du secteur au Vietnam au cours de la dernière décennie. Le Vietnam maintiendra cet élan. Il reste une économie asiatique en évolution rapide et n'a pas été confrontée aux mêmes problèmes de pandémie que d’autres pays.

La croissance de son PIB semble solide et sa population est nombreuse, ce qui lui permettra de rivaliser efficacement dans le secteur manufacturier et l'industrie lourde. -VNA