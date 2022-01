Kuala Lumpur (VNA) - Le chiffre d'affaires total des échanges commerciaux entre la Malaisie et la Chine a atteint 176,8 milliards de dollars en 2021, soit une croissance annuelle de 34,5% malgré la pandémie de COVID-19.

L'ambassadeur de Chine en Malaisie, Ouyang Yujing, a déclaré le 26 janvier que le commerce et les investissements entre les deux pays avaient maintenu une bonne dynamique de développement.

Le diplomate chinois a déclaré espérer que la coopération bilatérale serait approfondie et élargie dans la période post-pandémique, notamment en matière de commerce et d'investissement, d'économie numérique, de développement vert et de haute technologie, ainsi que de recherche, de développement et de production de vaccins contre le COVID-19.

Selon l'ambassadeur chinois, son pays a fourni 40 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 à la Malaisie. - VNA