Jakarta (VNA) – Les banques d’investissement malaisiennes s’attendent à ce que la Bank Negara Malaysia (BNM) relève le taux directeur au jour le jour (OPR) d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année, suivant la hausse de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

La banque centrale de Malaisie - Bank Negara Malaysia (BNM). Photo : AFP

Dans une note, Kenanga Investment Bank Bhd (Kenanga) a déclaré qu’elle s’attend à ce que la BNM maintienne son ton agressif et augmente l’OPR d’au moins 25 points de base lors de chacune de ses deux réunions restantes du Comité de politique monétaire (MPC) cette année, prévues pour les 7-8 septembre et les 2-3 novembre.Elle a déclaré que la posture agressive de la Fed et son obsession de maîtriser l’inflation indiquent qu’elle continuerait à augmenter fortement les taux d’intérêt, au détriment de la croissance.Quant à la Malaisie, elle a noté que la pression inflationniste montait, enregistrant un taux plus élevé que prévu de 3,4% en juin 2022 contre 2,8% en mai 2022 en raison de la demande refoulée et des dépenses liées au tourisme après la réouverture des frontières et la suppression des restrictions liées au Covid-19."En plus de s’attendre à ce que la croissance du produit intérieur brut (PIB) continue d’être tirée par la reprise plus forte de la demande intérieure, nous nous attendons à ce que la BNM maintienne son inclinaison belliciste et augmente l’OPR d’au moins 25 points de base chacun lors de ses deux réunions restantes du MPC pour cette année, a déclaré Kenanga.Pendant ce temps, Hong Leong Investment Bank Bhd (HLIB) maintient son attente que la BNM augmenterait l’OPR de 25 points de base supplémentaires lors de la réunion du MPC de septembre, terminant l’année avec l’OPR à 2,5% contre 2,25% actuellement.En ce qui concerne les États-Unis, HLIB s’attend à ce que la Fed continue d’augmenter ses taux d’intérêt dans un proche avenir, bien qu’elle ait noté que des taux d’intérêt plus élevés pourraient alimenter les craintes qu’une récession se profile, la production industrielle ayant légèrement diminué en juin, tandis que les dépenses de consommation personnelles réelles se sont également contractées légèrement en mai. - VNA