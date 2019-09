Les feux de forêt à Sumatra et à Bornéo provoquent une importante pollution de l'air, jusqu'à Singapour et en Malaisie voisine.

Les crues et glissements de terrain provoqués par les tempêtes tropicales et la mousson depuis la fin du mois d'août, ont fait 34 morts et plus de 400.000 sans-abri dans 32 provinces de la Thaïlande.