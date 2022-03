Kuala Lumpur, 16 mars (VNA) - Un total de 13 accords de coentreprise d'une valeur de 107 millions de RM (25,44 millions de dollars) ont été signés lors du sommet malaisien de l'année de commercialisation (Malaysian Commercialisation Year Summit-MCY Summit) 2021 tenu récemment, a rapporté le 15 mars le ministère malaisien des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation (MoSTI ).

Lors du sommet malaisien de l'année de commercialisation. Photo : https://doulitsa.com/

Selon le ministère, les collaborations concernaient des produits des technologies et des services dans le domaine des biotechnologies et de l'agriculture, des sciences médicales et des soins de santé, de la technologie et l’ingénierie industrielles; des technologies de l'information et des communications (TIC); et de la robotique.

Les accords impliquaient également six protocoles d'accord (MoA) et sept protocoles d'entente (MoU) de 22 organisations gouvernementales et privées.

Le MoSTI a déclaré que depuis son lancement en 2016, le sommet MCY a aidé avec succès à la commercialisation de 434 produits, technologies et services sur les marchés locaux et internationaux avec une valeur de vente de plus de 476 millions de RM.

Le sommet MCY 2021, de deux jours (10-11 mars), a présenté les réalisations de chercheurs et d'entrepreneurs technologiques locaux et promu les initiatives du MoSTI.- VNA