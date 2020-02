La cérémonie de lancement du cours de formation de formateurs en matière d’opération d'équipements poids lourds du génie, le 10 février à Hanoï. Photo: qdnd



Hanoï (VNA) – Le Département du maintien de la paix du Vietnam a lancé le 10 février à Hanoï un cours de formation de formateurs en matière d’opération d'équipements poids lourds du génie, dans le cadre du projet de partenariat triangulaire des Nations Unies (TPP) en 2020.

Ce cours, qui se déroule jusqu’au 14 mars, vise à enrichir les connaissances et améliorer les compétences des soldats et officiers du Vietnam et d’autres pays asiatiques en matière de contrôle, d’entretien et de réparation d'équipements poids lourds du génie.

Il contribue à la formation de formateurs pour les forces participantes aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, à la promotion de l’image du Vietnam, ainsi qu’à l’intensification de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam, l’ONU, le Japon et d’autres partenaires du TPP.

Le cours réunit 20 officiers venus de cinq pays - Bhoutan, Cambodge, Indonésie, Népal, Vietnam - et 29 formateurs japonais et des coordinateurs du TPP.

Il s’agit du 3e cours organisé au Vietnam dans le cadre du TPP, suite au succès d’un cours sur l’opération d'équipements poids lourds du génie en 2019 et d’un cours à titre expérimental en 2018.

Le fait que le Vietnam ait été choisi pour organiser officiellement des cours d’entraînement du TPP en 2019 et en 2020 montre la reconnaissance par l’ONU de ses efforts en tant que membre responsable, a déclaré le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyen Chi Vinh, également chef du Comité du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Cela contribue également à concrétiser les engagements du Vietnam de continuer à apporter des contributions importantes et efficaces aux missions de maintien de la paix, a-t-il ajouté. -VNA