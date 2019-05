Bangkok, 4 mai (VNA) - Maha Vajiralongkorn a été couronné samedi, à l'âge de 66 ans, roi de Thaïlande lors d'une cérémonie dans le Grand Palais de Bangkok.

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn. Photo: Washington Post

Le roi Vajiralongkorn est le dixième monarque de la dynastie Chakri, qui règne depuis 1782.

Le dernier couronnement à avoir eu lieu en Thaïlande a été celui du roi Bhumibol Adulyadej, Rama IX, le 5 mai 1950.

Le couronnement est composé de plusieurs rites qui dureront trois jours. Mais le clou aura lieu aujourd'hui, car les Thaïlandais auront une rare occasion d'assister à cet événement historique.

Après avoir été purifié par de l'eau provenant de divers points du pays, le roi s'est vu remettre par des dignitaires à genoux les autres objets emblématiques de la royauté: une épée incrustée de pierres précieuses, un sceptre en bois et or, un éventail, un fouet en poil d'éléphant et des chaussons brodés de fils d'or.

Il a ensuite prononcé ses premiers mots, indiquant vouloir "régner avec justesse" pour le bonheur du peuple.

Puis, Maha Vajiralongkorn a investi dans ses fonctions sa femme, la reine Suthida, une ancienne hôtesse de l'air épousée le 1er mai en quatrième noce.

Les membres de la famille royale et plusieurs dignitaires religieux et politiques, dont le chef de la junte au pouvoir depuis 2014, le général Prayut Chan-o-Cha, étaient présents. -VNA