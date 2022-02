Les déchets plastiques à Ninh Thuân. Photo: VNP

Hanoi (VNA) – La lutte contre les déchets plastiques et le développement de l’économie circulaire ont été au menu de la séance de travail entre le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Ha, et le directeur de la région d’Asie-Pacifique du Forum économique mondial, Joo-Ok Lee, tenue le 23 février à Hanoi.

Le ministre Trân Hông Ha a hautement apprécié le soutien du Forum économique mondial à son ministère ces derniers temps, notamment dans le domaine de la lutte contre les déchets plastiques et du développement de l'économie circulaire à travers diverses activités du Programme d'action national de partenariat sur déchets plastiques au Vietnam, qui a été lancé depuis en décembre 2020.

Il s’est déclaré convainçu que ce programme continuera de rassembler les acteurs étatiques et privés, pour agir ensemble, en vue de lutter contre les déchets plastiques et la pollution plastique, et faire la transition vers un modèle d'économie circulaire durable pour l'industrie du plastique au Vietnam.

Dans les temps à venir, il a souhaité continuer à promouvoir la coopération pour résoudre le problème des déchets plastiques, notamment les déchets plastiques marins, en soutenant le Vietnam dans la mise en œuvre du plan d'action national approuvé…, en vue de gérer efficacement les déchets plastiques vers le développement de l’économie circulaire.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Ha (à droite) rencontre le directeur de la région d’Asie-Pacifique du Forum économique mondial. Joo-Ok Lee. Photo: VNA

De son côté, Joo-Ok Lee a souhaité continuer à recevoir le soutien du Vietnam pour les activités du Programme d'action national de partenariat sur déchets plastiques, déployé au Vietnam par le Forum économique mondial.

Il a également espéré que le Vietnam partagera des modèles de coopération et des initiatives sur la réduction des déchets plastiques, le développement de l'économie circulaire, etc.-VNA