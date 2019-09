Environnement À Hanoi, un premier magasin prend la relève du zéro déchet Premier magasin "zéro déchet" de la capitale, Go Eco Hanoi tend à faire évoluer les habitudes et modes de consommation en proposant des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Société Baie de Ha Long: fin du plastique à usage unique À partir du 1er septembre, tous les produits plastiques à usage unique laissent place à des matériaux plus propres et respectueux de l’environnement. Dites "non au plastique"!

Environnement Les écoliers troquent la couverture plastique contre l’emballage papier Pour cette année scolaire 2019-2020, les écoliers ont de plus en plus tendance à ne pas utiliser de couvertures plastiques et à les remplacer par d’autres matières plus respectueuses de l’environnement.