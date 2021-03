Hanoï (VNA) - Pour la première fois au Vietnam, des scientifiques du Département national de télédétection du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont calculé les émissions de carbone en utilisant la technologie de télédétection, des systèmes d'information géographique (SIG).

Il s'agit des résultats du projet scientifique "Recherche sur le calcul des émissions de carbone en utilisant la technologie de télédétection pour l'inventaire des gaz à effet de serre (GES), l'image expérimentale VNREDSat-1 et de sources d'images existantes au Vietnam" mené par le docteur Le Quoc Hung, chef adjoint du Département national de télédétection. Les résultats ont montré que le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) absorbe environ 50 % du CO2 du pays.

Une image prise par le satellite VNREDSat-1.Photo: earth.esa.int



Selon Ha Quang Anh, directeur du Centre pour la protection de l'ozone et le développement économique à faible émission de carbone du Département du changement climatique, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, ce projet a créé une grande avancée en matière de technologie, contribuant à améliorer la position nationale sur la scène internationale dans le secteur du changement climatique, à protéger les ressources forestières, à avertir et prévenir les activités spontanées de la population.

Le projet a également contribué à améliorer la capacité des cadres techniques du département. En outre, il s'agit d'une prémisse importante pour promouvoir l'innovation technique et rechercher de nouvelles technologies de télédétection dans les temps à venir, a déclaré le chef du Département national de télédétection, Nguyen Quoc Khanh. -VNA