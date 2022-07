Les projets d’autoroute Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt, Biên Hoa-Vung Tàu et Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang devront être mis en chantier en juin 2023, a fait savoir mercredi le vice-Premier ministre Lê Van Thành.

Au 20 juillet, la Sarl de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP) à Thanh Hoa a vendu un total de 20 millions de tonnes d'essence et de pétrole sur le marché vietnamien.

Une visioconférence a été organisée par l’Ambassade du Vietnam en Inde et Vietnam Maritime Corporation, marquant l’ouverture d’une nouvelle voie maritime qui relie la province de Nghe An et l'Inde.