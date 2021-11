Le président Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre du travail de première classe aux dirigeants, enseignants, personnel et étudiants de l'Université nationale d'éducation de Hanoï (la deuxième fois). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a assisté jeudi à Hanoï à la cérémonie marquant le 70e anniversaire de la fondation de l'Université nationale d'éducation de Hanoï (11 octobre 1951).

Lors de la cérémonie, Nguyen Xuan Phuc a décerné l'Ordre du travail de première classe aux dirigeants, enseignants, personnel et étudiants de cette université.

Ces 70 dernières années, l'Université nationale d'éducation de Hanoï a pleinement contribué au pays, a estimé le chef de l'État. Il a espéré qu'en tant qu'école normale supérieure nationale clé, cet établissement s'adapterait fortement afin de fournir de nouvelles compétences et connaissances aux générations futures, notamment dans le contexte où la pandémie oblige les pays à réfléchir à de nouvelles modalités de travail et d'étude.

De plus, l'élément humain dont le contingent de cadres, d'enseignants et de maîtres de conférence étaient les biens les plus précieux de l'université, donc la priorité devait être donnée au développement d'un contingent fort à la fois en quantité et en qualité, en considérant cela comme une tâche clé et à long terme, a souligné le président Nguyen Xuan Phuc.

Il a suggéré au ministère de l'Éducation et de la Formation et aux ministères et branches concernés de bien mettre en œuvre la planification du réseau d'universités et collèges, en particulier le réseau de collèges et universités de pédagogie.

S'adressant aux étudiants de l'université, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que l'apprentissage en ligne pendant la situation compliquée actuelle de la pandémie de COVID-19 était certainement compliqué, mais ce n'était qu'une difficulté à court terme. De même, il a souhaité que les étudiants étudient et se cultivent bien pour établir une carrière d'enseignant, la plus noble des professions. -VNA