Hanoï (VNA) - L'Université nationale de Hanoï occupe la position de leader au Vietnam dans trois domaines: l'ingénierie et la technologie, l'informatique et les sciences physiques, selon le classement mondial des universités par domaine de Times Higher Education en 2021.



Notamment, dans le domaine de l'informatique, elle se classe dans le groupe des 501-600 meilleures universités au monde et numéro un au Vietnam.



Dans le domaine des sciences physiques, il se classe dans le groupe mondial des 601-800, également en première position au Vietnam. Par rapport à l'année dernière, la position de cette Université est restée dans le même groupe. Cependant, le score sur les critères a subi un changement marqué. Notamment, le taux de citations a augmenté de 30,5%, les revenus de l'industrie ont augmenté de 14,6%, les perspectives internationales et l'indice de recherche ont augmenté de 13,9%.

Dans le domaine de l'ingénierie et la technologie, elle se classe dans le groupe mondial des 401-500 et au premier rang au Vietnam.

Au Vietnam, l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville a également cinq domaines évalués en informatique, en ingénierie et technologie, et en science de la vie dans le groupe des 601-800; en sciences physiques dans le groupe des 801-1000; et affaires économiques dans le groupe 601 du monde.

L'Université des sciences et de la technologie de Hanoï a également trois domaines classés, y compris l'informatique dans le groupe 601-800; ingénierie et technologie dans le groupe des 501-600 et sciences physiques dans le groupe des 801-1000. -VNA