Hanoï, 31 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté l'Université militaire de la culture et des arts, basée à Hanoï, à jouer un rôle plus actif dans la préservation et le développement durable de la culture traditionnelle, lors de sa visite à l'Université le 31 janvier.Le Premier ministre a souligné les lignes directrices et les politiques du Parti en matière de culture qui ont contribué de manière significative à la lutte de libération nationale dans le passé, ainsi qu'au développement national rapide et durable actuel.L'Armée populaire vietnamienne (APV) est un pionnier dans la préservation et la promotion de la culture, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Université a joué un rôle dans le développement de la culture et des arts de l'armée et du pays.Soulignant une multitude de défis liés à la conservation culturelle, Pham Minh Chinh a demandé à l'Université de bien comprendre le point de vue du Parti selon lequel la culture est le fondement spirituel de la société, l'objectif, la force intrinsèque et l'élan important pour que la nation avance.L'Université a également été invitée à organiser des programmes d'art moderne de haute qualité et à produire davantage d'œuvres d'art de haute valeur en termes d'idéologie, d'art et de culture, contribuant ainsi à promouvoir la culture vietnamienne à l'étranger.Le dirigeant a également souligné l'importance des technologies de l'information et de la transformation numérique pour l'enseignement, affirmant que l’Université devrait accorder plus d'attention à la formation des enseignants et des gestionnaires, ainsi qu'à la construction du Parti.Au cours des 70 dernières années, l'Université s'est efforcée de surmonter les difficultés pour mener à bien sa tâche de formation d'artistes et de musiciens pour l'armée.Il a formé près de 5 000 étudiants au cours de la dernière décennie et compilé et publié des centaines de documents sur la culture et les arts au cours des cinq dernières années. - VNA