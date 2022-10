Photo: FTU

Ottawa (VNA) - L'Université du commerce extérieur a été honorée pour la deuxième année consécutive en tant qu'organisation à fort impact social lors du Concours « Social Business Innovation Global Competition » (SBC) au Canada.

Le Concours SBC est organisé par l’école HEC Montréal Business au Canada et le Professeur Muhammad Yunus – lauréat du Prix Nobel de la Paix 2006, visant à réaliser le 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Le concours est ouvert aux projets d'affaires à impact social et aux universités à impact social du monde entier.

Ayant vaincu plus de 140 équipes de plus de 20 pays tels que le Canada, le Mexique, l'Argentine, l'Allemagne, la République de Corée, l'Inde, le Bangladesh..., lors de la finale ayant lieu dans la nuit du 30 septembre au Canada, l'Université du commerce extérieur a remporté de nombreux prix et distinctions pour des organisations, des projets, des conseillers et des particuliers, dont le prix "Emerging Change Agent", le prix "Typical Global Entrepreneur", le prix "Global SBC Ambassador", le prix pour le meilleur conseiller.

Parmi les 4 meilleurs projets qui sont entrés dans la phase finale, il y a 2 projets du Vietnam, dont un de l'équipe VECA de l’Université du commerce extérieur.

Durant 7 ans de lancement, le Concours SBC a attiré plus de 1.300 participants de plus de 100 universités dans 26 pays. Actuellement, SBC compte 9 Hubs (centre) dans 8 pays à travers le monde que sont le Canada, le Mexique, l'Allemagne, l'Argentine, l'Inde, le Bangladesh, la Bolivie et le Vietnam. Depuis 2018, l'Université du commerce extérieur est officiellement devenue l'unité de gestion de SBC Hub Vietnam. -VNA