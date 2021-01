Le Professeur - docteur Nguyen Loc, recteur de la BUV, au nom de l'université, reçoit une subvention de 1 milliard de dongs (42.000 dollars) de l'Australia Institute of Business and Technology. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le 24 janvier dans la ville méridionale de Vung Tau, l'Université de Ba Ria-Vung Tau (BVU) a organisé une cérémonie de signature de coopération avec 15 partenaires dans le domaine de la formation et de l'approvisionnement en ressources humaines.

Jusqu'à présent, la BUV a signé des accords de coopération avec plus de 350 entreprises et partenaires nationaux et étrangers.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le Professeur - docteur Nguyen Loc, recteur de la BUV, a déclaré que l'année 2020, la BUV figurait dans le top 10 des écoles de la plus haute qualité parmi les 60 écoles privées vietnamiennes. En juin 2020, la BUV est classée 3 étoiles selon les normes QS Stars University Ratings du Royaume-Uni.

Lors de la cérémonie, 8 unités et entreprises participant à la signature ont octroyé des bourses à des programmes internationaux de formation en licence de qualité d'une valeur totale de près de 2 milliards de dongs (86.000 dollars). -VNA