Photo:nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Selon le Département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Union européenne (UE) est actuellement le deuxième marché d'exportation de noix de cajou du Vietnam, représentant 23 % du volume total et 22 % de la valeur totale des exportations nationales.

Les exportations de noix de cajou du Vietnam vers le marché de l'UE en 2021 sont estimées à 135.000 tonnes pour 816 millions de dollars, en hausse de 16,5 % en volume et de 7,9 % en valeur en glissement annuel.

Les noix de cajou vietnamiennes sont maintenant exportées vers 23 marchés membres de l'UE. Plus précisément, au cours des 11 premiers mois de 2021, les exportations vers les Pays-Bas ont atteint plus de 63.000 tonnes (+12,3 % sur un an) pour 345 millions de dollars (-4,1 %).

Sur le même laps de temps, les exportations vers l'Allemagne ont atteint plus de 19.000 tonnes (+9,5 %) pour plus de 122 millions de dollars (+6,2 %). -VNA