Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Photo:AFP

Bruxelles (VNA) – Le 27 septembre, la Commission européenne a lancé son Europa Connectivity Forum - le Forum européen sur la connectivité - une conférence internationale multipartite et novatrice, dans le but de favoriser le dialogue et de renforcer les liens entre les gouvernements, les institutions financières et les acteurs du secteur privé en Europe et au-delà.

S'appuyant sur la coopération déjà étroite entre l'Union européenne (UE) et ses partenaires de la région Asie-Pacifique, cette première édition du forum place pour thème « Connectivité UE-Asie: Jeter des ponts pour un avenir durable ».

Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyen Van Binh, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de l'économie, participe à cet évènement.

M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui prononcera un discours liminaire lors de la séance plénière d'ouverture, a déclaré: «Ce que nous faisons sur le plan politique doit répondre aux attentes et aux préoccupations de nos citoyens. Une connectivité accrue constitue un élément de cette réponse car elle profite à nos citoyens et à nos économies. Elle engendre de la stabilité et de la prospérité pour tous.»

Il a ajouté: «Notre approche européenne de la connectivité se situe au cœur de notre partenariat avec l'Asie, et notre message est clair: l'Union européenne veut renforcer les liens entre l'Europe et l'Asie d'une manière qui soit mutuellement avantageuse.»

À l'invitation du président Juncker, M. Shinzō Abe, Premier ministre du Japon, sera l'invité d'honneur du forum et prononcera un discours liminaire lors de la plénière d'ouverture. -VNA