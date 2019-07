Des personnes ayant eu des contributions importantes à la diplomatie populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé vendredi une cérémonie pour fêter le 30e anniversaire de sa fondation (29 juillet) et rendre hommage aux individus et collectifs ayant eu des contributions importantes à la diplomatie populaire de la mégapole du Sud.



La cérémonie a eu lieu en présence de Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), de Le Thanh Liem, vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que de représentants d’organisations internationales.



Au nom des autorités locales, Le Thanh Liem a déclaré apprécier les réalisations de HUFO qui avaient contribué au développement de l’amitié entre Ho Chi Minh-Ville et les peuples de plusieurs pays. Il l’a appelée à diversifier ses activités pour une meilleure efficacité.



Selon son vice-président Nguyen Van Manh, HUFO comprend actuellement 32 organisations membres et organise environ 80 événements chaque année. Elle a donné des conseils aux autorités locales concernant la mobilisation et la réception d’aides de plusieurs ONG, organisations et individus internationaux.



A cette occasion, la VUFO et le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ont remis des distinctions à HUFO, ainsi qu’à des individus et organisations ayant eu des contributions importantes à la diplomatie populaire de la ville. -VNA