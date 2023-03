Hanoï (VNA) - Plus de femmes que jamais occupent des postes de décision politique dans le monde, mais la parité entre les sexes est encore loin, selon un rapport publié conjointement mardi par l'Union interparlementaire (UIP) et ONU Femmes.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala (gauche), et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Photo: Twitter



Le rapport, présentant les derniers classements et la répartition régionale des femmes occupant des postes de direction et des parlements nationaux jusqu'au 1er janvier de cette année, a montré que le nombre de femmes occupant des postes de direction politique a globalement augmenté.

Cependant, les femmes sont toujours profondément sous-représentées dans les postes de direction du gouvernement et restent une minorité en tant que chefs d'Etat et de gouvernement, selon le rapport.



Au tout début de cette année, 11,3% des pays ont des femmes chefs d'Etat (hors systèmes fondés sur la monarchie) et 9,8% ont des femmes chefs de gouvernement. Ceux-ci représentent une augmentation par rapport à il y a dix ans, lorsque les chiffres s'élevaient respectivement à 5,3% et 7,3%.



Selon le rapport, seuls 13 pays, principalement en Europe, ont des gouvernements paritaires, avec 50% ou plus de femmes membres du cabinet en tant que ministres. Neuf pays n'ont aucune femme membre du gouvernement à la tête d'un ministère.



Le rapport a également montré que les hommes continuent de dominer les domaines politiques tels que les portefeuilles de l'Economie, de la Défense, de la Justice et des Affaires intérieures. Les femmes ne représentent que 12% des ministres à la tête des portefeuilles de la Défense et des administrations locales, 11% des portefeuilles de l'Energie, des Ressources naturelles, des Combustibles et des Mines, et 8% des portefeuilles des Transports.



"Nous assistons cette année à des progrès continus du nombre de femmes en politique, ce qui est encourageant. Cependant, nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'égalité des sexes lorsque nous voyons les taux de croissance actuels", a indiqué le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong. -VNA