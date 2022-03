Moments de repose des femmes policières. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 13ème Congrès national des femmes vietnamiennes pour le mandat 2022-2027 aura lieu du 9 au 11 mars à Hanoï. A la veille de cet événement, la présidente de l'Union des femmes du Vietnam (UFV), Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur les résultats remarquables du mouvement des femmes au cours du dernier mandat, ainsi que sur les principaux orientations dans un proche avenir.

Selon elle, les associations des femmes à tous les niveaux ont fait de grands efforts pour protéger les droits des femmes et des enfants, contribuant activement au développement du pays. Les femmes constituent également une force importante dans la mise en œuvre du Programme cible national d'édification de la Nouvelle ruralité et de réduction durable de la pauvreté, le Programme national d'entrepreneuriat, contribuant à affirmer la qualité et la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché international. Elles ont également participé activement à la construction du Parti et du système politique, promu leur rôle de supervision et de critique sociale et proposé des politiques et des lois.

La présidente de l'Union des femmes du Vietnam (UFV), Ha Thi Nga. Photo: VNA

En outre, les femmes ont transmis des valeurs culturelles dans leurs familles et leurs communautés, jouant un rôle important dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de la nation.

Notamment, dans le contexte de graves catastrophes naturelles et de l'évolution compliquée de l'épidémie de COVID-19, les femmes dans l'ensemble du pays ont participé activement à la réalisation du double objectif : prévenir l'épidémie et assurer le développement socio-économique.

Dans le processus d'intégration du pays, les femmes dans les forces armées et les affaires étrangères continuent de promouvoir les traditions patriotiques, contribuant à la défense de la souveraineté et de la sécurité nationales, affirmant l'œuvre, le potentiel, la position et le prestige du Vietnam, membre actif et responsable de la communauté internationale.

Pour le mandat 2022-2027, l'Union des femmes du Vietnam a identifié deux percées dont la rénovation des méthodes de fonctionnement en appliquant des technologies de l'information et l'élaboration d'un Projet de transformation numérique de l'Union des femmes du Vietnam jusqu'en 2025, avec une vision pour 2030 et d'un Programme de soutien d'un million de femmes pour améliorer leur capacité dans l'application des technologies de l'information et l'accès au gouvernement numérique.

Photo: VNA

Par ailleurs, l'Union des femmes du Vietnam continuera à mener des activités pour créer un environnement sûr pour les femmes et les enfants ; promouvoir l'autonomisation économique des femmes; enrichir les connaissances et améliorer les compétences des femmes; prévenir et lutter contre la violence familiale et la maltraitance des enfants ; participer à la construction du Parti et du système politique ; se concentrer sur la supervision et la critique sociale; mobiliser la société pour réaliser l'égalité des sexes et renforcer les relations avec les organisations internationales pour faire entendre la voix des femmes.

Le 13e congrès ouvrira un nouveau mandat réussi et réalisera son objectif jusqu'en 2035. L'Union des femmes du Vietnam affirmera la position d'une organisation pionnière dans l'action pour le bonheur des femmes. -VNA