Inondations dans la provinces de Dak Lak. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 28 août, l'Union européenne (UE) a accordé une aide financière de 100.000 euros aux victimes des crues survenues récemment dans les provinces de Hauts Plateaux du Centre et du Sud.

Cette somme fait partie des contributions de l’UE au Fonds d'urgence pour les secours lors des catastrophes (DREF) relevant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Cette somme sera allouée directement à plus de 18.000 habitants des zones les plus touchées par les inondations dans les provinces de Dak Lak et de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) et dans la province de Kien Giang dans le delta du Mékong.

Les paquets d'aide comprennent des couvertures, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine, des seaux d'eau et de la poudre pour la purification de l'eau.

En outre, des fonds seront versés aux familles les plus vulnérables pour les aider à acheter les produits de première nécessité et à stabiliser leur vie.

Les précipitations ont entraîné de terribles inondations dans 8 des 15 districts et villes ont fait un mort et noyé sous les eaux près de 900 maisons et près de 13.000 hectares de cultures, endommagé plus de 4 km de routes et trois centrales hydroélectriques.

L’UE et ses pays membres sont les plus grands donateurs humanitaires dans le monde. Dans le cadre des opérations européennes d'aide humanitaire et à la protection civile (ECHO), l'UE soutient chaque année plus de 120 millions de victimes de conflits et de catastrophes naturelles.-VNA