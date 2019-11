Vientiane (VNA) – Par procuraion du président de la République socialiste du Vietnam, le général Ngo Xuan Lich, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense du Vietnam, en tête d’une délégation militaire de haut niveau du Vietnam, est arrivé au Laos le 3 novembre pour remettre l’Ordre de l’Etat vietnamien aux collectifs et individus de l’Armée populaire laotienne.

La remise de cet Ordre précieux de l’Etat vietnamien aux collectifs et individus de l’Armée populaire laotienne contribue à intensifier la confiance, consolider la relation d’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les Armées de deux pays.-VNA