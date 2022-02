New York (VNA) - Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a salué le 2 février l’engagement et les contributions du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies lors d’une rencontre avec le représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies Dang Dinh Quy.

Le représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies Dang Dinh Quy et le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Photo : VNA

Jean-Pierre Lacroix a souligné les contributions du Vietnam à la mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud ainsi que les efforts déployés par le pays pour promouvoir la participation des femmes officiers aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.Il a affirmé que lui-même et le Département des opérations de paix des Nations unies poursuivront leur étroite coordination avec le ministère vietnamien de la Défense nationale dans le déploiement de l’unité d’ingénierie vietnamienne au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix a exprimé son espoir que le Vietnam apportera davantage de contributions aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et intensifiera l’engagement des femmes officiers et des fonctionnaires francophones.Le responsable onusien a déclaré qu’il aimerait se rendre au Vietnam dès que possible pour tenir des séances de travail avec les ministères et agences concernés à cet égard.Pour sa part, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, qui est venu dire au revoir à la fin de son mandat, a souligné le rôle du secrétaire général adjoint des Nations unies dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies au cours des dernières années.Il a également remercié Jean-Pierre Lacroix pour son soutien à la participation du Vietnam dans ce domaine, notamment dans la coopération en matière de formation et le partage d’expériences en matière de déploiement des forces de maintien de la paix.Le Vietnam redoublera d’efforts pour contribuer davantage aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, a-t-il déclaré. – VNA