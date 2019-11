Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors d’une réunion le 15 novembre à Bangkok, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et les pays de la sous-région du Grand Mékong (GMS) (Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar et Chine) ont convenu d’améliorer le partage des informations de renseignement et les campagnes des agences compétentes pour démanteler les organisations criminelles transnationales liées à la drogue dans la région.

Jeremy Douglas, Représentant régional de l' ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a déclaré espérer que cet accord rendrait plus efficace la lutte contre les crimes liés à la drogue des pays dans la région.

En outre, les pays ont convenu de collaborer dans l’amélioration des services de soin de santé, l’éducation préventive, la détection et la saisie de produits chimiques utilisés dans la fabrication de cocaïne.

Le «Triangle d'or» (région frontalière du Laos, de la Thaïlande et du Myanmar) est l'une des deux zones principales de production illicite d'opium du monde. L’ONUDC estime que l’année dernière, les criminels dans cette région ont effectué des trafics de drogues d’une valeur de 61,4 milliards de dollars, contre 15 milliards il y a cinq ans. -VNA