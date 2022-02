Londres (VNA) – Longdan, le plus grand importateur de produits vietnamiens au Royaume-Uni, a récemment ouvert un supermarché dans la ville de Milton Keynes, à environ 80 km de Londres.

Longdan compte une dizaine de supermarchés spécialisés dans les produits asiatiques, dont les produits vietnamiens. Photo : VNA

Couvrant 1.500 m², Longdan Milton Keynes est le premier supermarché de Longdan en dehors de Londres et est inclus dans le plan de l’entreprise visant à étendre son réseau de distribution pour présenter les produits du Vietnam et de l’Asie en général aux consommateurs à travers le Royaume-Uni.Le directeur général de Longdan, Huynh Xuan Long, a déclaré qu’avec des produits agricoles de bonne qualité comme le riz et les fruits frais, le Vietnam a le potentiel d’élargir son marché au Royaume-Uni.Il a recommandé aux entreprises vietnamiennes de répondre aux exigences en matière de sécurité alimentaire et de prêter davantage attention à la création de marques sur ce marché exigeant.Fort de son expérience de plus de 20 ans au Royaume-Uni, Longdan aidera les exportateurs vietnamiens à promouvoir leurs produits dans le pays par le biais de sa chaîne de supermarchés, a-t-il déclaré.Également présent à la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoang Long, a exprimé son espoir que Longdan aidera les entreprises vietnamiennes à accroître leurs exportations vers le Royaume-Uni, non seulement dans les supermarchés Longdan mais également dans d’autres chaînes de supermarchés du pays européen.Longdan compte une dizaine de supermarchés spécialisés dans les produits asiatiques, dont les produits vietnamiens représentent environ 30%. Ses supermarchés importent environ 2.000 tonnes de produits vietnamiens chaque année. – VNA