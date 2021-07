Le parc industriel de Thuan Dao, district de Ben Luc, province de Long An. Photo : VNA

Long An (VNA) - Malgré de nombreux impacts de la crise sanitaire, le développement socio-économique de la province de Long An (Sud) au premier semestre a obtenu de nombreux résultats positifs, selon le Comité populaire provincial.

Au 1er semestre, Long An a enregistré une croissance économique de 6,06%, se classant à la 3e place parmi les 13 localités du delta du Mékong et à la 4e des huit villes et provinces de la Région économique clé du Sud.

Photo d'illustration : VNA

En particulier, de nombreuses industries locales ont montré des signes de reprise, l'indice de production industrielle a augmenté de 7,5%, avec la hausse de la production de 50 parmi 73 produits industriels.

L’attrait des investissements nationaux et étrangers a obtenu de nombreux résultats remarquables. Long An a délivré la licence d'investissement à 77 projets nationaux cumulant un capital social de près de 5.600 milliards de dongs (240,8 millions de dollars) et à 30 projets étrangers, plus de 3,2 milliards de dollars.

Selon le Comité populaire provincial, la pandémie de COVID-19 continue d’affecter négativement la plupart des secteurs socio-économiques de la localité, entraînant l’augmentation des coûts de production.

Face à cette situation, le Comité populaire provincial a demandé aux unités et localités de continuer à mettre effectivement en œuvre le "double objectif", en s'efforçant d’achever le plan de développement socio-économique de 2021 ; de maintenir la production et les activités commerciales des entreprises ; de promouvoir le développement industriel ; de régler rapidement les obstacles pour les entreprises.

Enfin, il faut également améliorer l'environnement des affaires, renforcer la compétitivité, mettre en œuvre des solutions pour améliorer l'indice de compétitivité provincial, promouvoir le commerce, élargir les marchés intérieurs et d'exportation. -VNA