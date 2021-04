Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s'exprime lors d'une conférence tenue le 19 avril. Photo:baochinhphu.vn



Long An (VNA) - La province de Long An dans le delta du Mékong possède des opportunités et avantages nécessaires pour le développement d'une zone économique de hautes technologies conformément à l'objectif fixé pour 2020-2025 par le comité provincial du Parti, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors d'une conférence tenue le 19 avril.

Il a demandé à Long An de solliciter l'avis de scientifiques, d'hommes d'affaires et des habitants pour définir les orientations de développement d'une zone de hautes technologies intelligente, en se concentrant sur le développement harmonieux entre zones urbaines et rurales.

Le vice-Premier ministre a noté que la province devrait identifier ses secteurs clé en mettant l'accent sur l'industrie des hautes technologies, l’industrie auxiliaire et la logistique.

L'application de technologies de pointe dans l'agriculture, la réforme institutionnelle, l’édification de l'administration électronique et l'amélioration de l’environnement d' investissement sont également nécessaires, a-t-il ajouté.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, Nguyen Van Duoc, a déclaré que ces dernières années, la province avait travaillé à sa restructuration économique vers l’industrialisation et la modernisation.

Long An a affiché croissance économique moyenne de 9,11% au cours de la période 2016-2020. Rien qu’en 2020, sa croissance a été de 5,91%, soit le double de la moyenne du pays.

La province cherche à achever sa planification pour 2021-2030 et vision pour 2050, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait d'un plan stratégique avec une vision à long terme pour une croissance révolutionnaire basée sur les piliers de l'industrie, des services logistiques, de la zone urbaine et l’agriculture de hautes technologies.

Huynh Van Son, directeur du Service provincial du plan et des investissements, a informé que Long An offrait des incitations pour les projets investis dans des localités défavorisées dans divers domaines, notamment l'éducation et la formation, la santé, la culture, les sports et l'environnement.

Lors de la conférence, les chefs des Services et secteurs locaux et des entreprises ont signé une série d'accords concernant le parrainage de services de consultation pour la transformation numérique et l'assistance aux entreprises de technologies, de télécommunications et de finance, etc.

Long An est frontalière avec Hô Chi Minh-Ville, et elle constitue la passerelle reliant le sud-est à la région du delta du Mékong. C'est un pont pour promouvoir le développement de deux régions économiques clés du sud. Il s'agit d'un avantage qui aide la province à attirer l'attention des investisseurs.



Au cours des dernières années, la province s'est concentrée sur l'achèvement des infrastructures et la promotion du développement industriel. Actuellement, les infrastructures, en particulier les transports, sont investies de manière complète et synchrone et promettent d'apporter une grande efficacité économique. En ce qui concerne les infrastructures, Long An a réalisé de nombreux plans importants pour la période allant jusqu'en 2020, avec une vision jusqu'en 2030. Plus précisément, cette province achève l'expansion et la modernisation des Nationales 1A, 50, 62, N2, reliant Cu Chi et la région du Dông Thap Muoi. L'autoroute Nº1 est également sur le point d'être financée puis construite.



De plus, Long An bénéficie de l'autoroute Ho Chi Minh-Ville - Trung Luong, ce qui contribue à raccourcir le temps de trajet du sud-ouest au sud-est. L’autoroute Ben Luc - Long Thanh est en cours de construction. Une fois achevée, elle permettra de créer un nouvel axe de développement, reliant Long An aux ports de Hiep Phuoc, Cat Lai, Cai Mep - Thi Vai et l'aéroport de Long Thanh.



Selon les statistiques du service provincial du Plan et de l'Investissement, le nombre total de projets d’investissement direct étranger enregistrés dans la province est de 1.009 pour un capital de 6,15 milliards de dollars. Prochainement, ce nombre devrait augmenter car Long An a le souhait devenir l'un des trois plus grands centres industriels du Sud. -VNA