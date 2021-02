L'autoroute reliant Ho Chi Minh-Ville au delta du Mékong, traversant la province de Long An. Photo: VNA

Long An (VNA) - Selon le Service provincial des Transports, Long An compte mobiliser environ 30.000 milliards de dongs pour investir dans des projets de transports de 2021 à 2025.

Parallèlement à l'accélération des travaux de différents projets tels que le périphérique de la ville de Tan An et la route DT830, le secteur local des transports se concentre sur l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de certains projets importants tels que la route DT 827E qui représente un fonds d'investissement de 16.500 milliards de dongs, et la route DT 830E de plus de 3.300 millards de dongs.

Une fois opérationnels, ces projets faciliteront le transport depuis les grandes zones industrielles de la province au port international de Long An, à Ho Chi Minh-Ville et aux provinces voisines, contribuant au développement socio-économique de la localité. -VNA