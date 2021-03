Étang d'élevage des crevettes d'eau douce. Photo: VNA



Long An (VNA) - Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Long An (Sud), en 2021, la production aquacole de cette localité devrait atteindre plus de 60.000 tonnes, soit 2.000 tonnes de plus qu'en 2020, dont 15.000 tonnes de crevettes d'eau saumâtre et plus de 45.000 tonnes de produits aquatiques d'eau douce.

L'aquaculture intensive, l'application des technologies, les bonnes pratiques aquacoles, l'encouragement de l'aquaculture industrielle à grande et à petite échelles seront mis en œuvre. Parallèlement, la province se concentrera sur la construction des infrastructures ad hoc.

La création de zones d'élevage de crevettes d'eau saumâtre est mise en oeuvre dans les districts de Can Duoc, Can Giuoc, Tan Tru et Chau Thanh, sur une superficie totale de 6.800 ha.

D'ici 2025, Long An s'efforce de porter la valeur de l'élevage de crevettes à plus de 1.300 milliards de dongs. L'aquaculture en d'eau douce est concentrée dans les districts de Tan Hung, Vinh Hung, Tan Thanh. -VNA