Centre administratif public de la province de Long An. Photo : dangcongsan.vn

Long An (VNA) - La province de Long An, dans le delta du Mékong, prête attention aux ressources humaines dans la transformation numérique, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial Pham Tan Hoa lors de la conférence tenue le 17 février sur les résultats dans la construction de l’e-gouvernement en 2021 et le plan de transformation numérique en 2022.

Le projet de plan sur la transformation numérique à Long An en 2022 vise à transformer l'état de l'e-gouvernement en gouvernement numérique pour mener la transformation numérique dans la localité.

Il fournira également des données ouvertes, améliorera l'interaction entre l'administration, les habitants et les entreprises grâce à l'utilisation d'une base de données partagée, un portail de données ouvertes, sur un centre intelligent de surveillance urbaine et d'administration de la provice.

Une attention sera accordée à la promotion du développement de l'économie numérique et de l'e-commerce, et à la formation initiale d'une plate-forme sociale numérique dans la province.

Selon un rapport du comité de pilotage pour la transformation numérique à Long An, la province est actuellement l'une des premières localités dans la mise en œuvre et l'exploitation des services de connexion et de partage de données fournis par les ministères et les secteurs. L'an dernier, la province comptait plus de 133.000 dossiers soumis en ligne, soit quatre fois plus qu'en 2020.

Cependant, la transformation numérique à Long An s'avère encore retreinte. L'état du traitement des enregistrements sur le logiciel à guichet unique n'est pas synchronisé avec les enregistrements sur papier, ce qui entraîne des informations et des statistiques inexactes. Les sites web de plusieurs départements, secteurs et comités populaires de district fournissent des informations incomplètes, tandis que les ressources humaines en informatique dans les agences étatiques sont encore insuffisantes.

M. Pham Tan Hoa a demandé aux services, secteurs et localités de prêter attention à la sélection des ressources humaines pour le secteur de l'administration publique et d'avoir un changement dans la prise de conscience de la transformation numérique de tous les couches sociales.

Construire un gouvernement numérique est une tâche commune à chaque service, secteur et localité, a-t-il noté, demandant aux localités de déterminer la feuille de route spécifique des tâches à mener en 2022. -VNA