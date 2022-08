La cérémonie de signature des protocoles d'accord entre les agences de Long An et des entreprises japonaises. Photo : VNA

Long An (VNA) - Le Comité populaire de la province de Long An (dans le delta du Mékong) a organisé le 23 août une conférence de promotion de l'investissement et de dialogue avec les entreprises japonaises.

Long An compte aujourd'hui 131 projets japonais d'un fond d'investissement total de près de 479 millions de dollars, principalement dans les districts de Duc Hoa, Ben Luc, Can Giuoc et la ville de Tan An, dans les domaines des produits en bois, de l'ingénierie mécanique, de la fabrication et de l'assemblage de pièces détachées électroniques et l’agroalimentaire.

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Ut, a demandé aux agences compétentes de suivre les instructions du Comité populaire provincial pour résoudre les difficultés heurtées par les entreprises.

Long An déroule toujours le tapis rouge aux investisseurs en général et les investisseurs japonais en particulier et crée de meilleures conditions pour eux de faire des affaires avec succès dans la province, a-t-il affirmé.

À cette occasion, les entreprises japonaises et les dirigeants des agences locales ont signé des protocoles d'accord sur la coopération dans la formation de travailleurs qualifiés aux normes japonaises et l'offre de main-d'œuvre entre la compagnie par actions de technologie de télécommunication de Saigon, le Fonds d'appui au développement des jeunes, l’école de cyber-sécurité ISPACE et la compagnie VALLEYCAMPUS Group.-VNA