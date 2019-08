Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Long An (VNA) – Le 21 août à la province de Long An (Sud), le Fonds de bourse d'études Vu A Dinh, la banque Nam A, l’organisation VinaCapital Foundation (VCF) et la section provinciale de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh ont remis des bourses d’études à 120 élèves en difficulté ayant obtenu de bons résultats scolaires.

Les bourses, d’une valeur d’un million de dôngs chacune (43 dollars), ont été offertes à des écoliers et lycéens locaux.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, l’ancienne vice-présidente du Vietnam, Truong My Hoa, qui est également présidente du Fonds, a rendu hommage à la banque Nam A, à VCF et au Fonds pour leurs efforts dans la remise des bourses d’études aux élèves de nombreuses villes et provinces du pays.

Mme Truong My Hoa remet des bourses d'études aux élèves. Photo: VNA

À cette occasion, un nouveau terrain de jeu en pneus recyclés a été inauguré dans la commune de Nhon Thach Trung, dans la ville de Tân A, dans le but de sensibiliser le public à la protection de l'environnement par le biais d'activités telles que la réduction de l'utilisation de sacs en plastique, l'économie d'énergie en électricité et en eau, ainsi que l'utilisation active d'articles recyclés et écologiques.

Créé en 1999, le Fonds de bourse d'études Vu A Dinh a accordé plus de 80.000 bourses à des élèves pauvres ayant des résultats scolaires exceptionnels de l’ensemble du pays. Le Fonds a amené 400 élèves issus de minorités ethniques et des districts insulaires à étudier à Hô Chi Minh-Ville. Il a également octroyé des indemnités mensuelles à 360 élèves vietnamiens et des bourses d'études de sept ans à 100 fillettes de minorités ethniques. -VNA